Dentro la nuova casa di Andreas Muller e Veronica Peparini | terrazza panoramica e dettagli da sogno all' Appio-Tuscolano

Andreas Muller e Veronica Peparini condividono l’ingresso nella loro nuova abitazione all’Appio-Tuscolano. La casa si distingue per una terrazza panoramica e dettagli curati, simbolo di un traguardo importante dopo numerose rinunce. Tra lavoro, vita familiare e sogni ancora da realizzare, questa nuova casa rappresenta un passo significativo nel loro percorso di vita e crescita personale.

"Tra il negozio, la vita da genitori, la danza e mille sogni ancora da vivere insieme, questo é senz'altro uno dei traguardi più grandi per cui abbiamo fatto tante rinunce, ma sarà finalmente la nostra casa". Così Veronica Peparini e Andreas Muller portano i loro followers alla scoperta del loro.

Andreas Muller e Veronica Peparini: il sogno della nuova casa prende forma

Andreas Muller e Veronica Peparini lavorano alla realizzazione della loro nuova casa, un progetto che combina i loro valori familiari e le passioni condivise. Un ambiente pensato per rappresentare il loro stile di vita e le loro aspirazioni, con attenzione ai dettagli e alla funzionalità. La costruzione di questa abitazione segna un passo importante nel loro percorso personale, riflettendo il desiderio di creare un luogo di conforto e armonia per la famiglia.

La nuova casa di Veronica Peparini e Andreas Muller: per le gemelle bagno rosa con due lavandini

Veronica Peparini e Andreas Muller stanno preparando la loro nuova casa, condividendo con i fan l’andamento dei lavori. Tra le novità, un bagno rosa con due lavandini dedicato alle gemelle, simbolo di cura e attenzione alle esigenze della famiglia. Un ambiente pensato per creare un clima accogliente e funzionale, in linea con le nuove tappe di vita dei genitori e delle loro bambine.

