Tuscolana ruspe nel cantiere dove crollò il muro | 80 giorni per la messa in sicurezza ma restano i tuguri

A via della stazione Tuscolana è in corso un intervento di messa in sicurezza del muro crollato a metà gennaio 2025, che aveva causato danni a sette auto in sosta. Le ruspe stanno lavorando nel cantiere, e i lavori sono stimati dureranno circa 80 giorni. Nonostante gli sforzi, si notano ancora alcune zone con strutture precarie e

I residenti salutano con soddisfazione il primo passo, ma rimangono i problemi legati al degrado e all'insicurezza della zona In via della stazione Tuscolana è in corso un cantiere. L'intervento interessa il muro che, a metà di gennaio del 2025, era crollato, danneggiando 7 auto in sosta. I lavori che comportano l'abbattimento della porzione restante e la realizzazione di un nuovo perimetro, sono stati salutati con soddisfazione dai residenti. "Qualcosa finalmente si muove" ha commentato il comitato di quartiere Tuscolano Villa Fiorelli, ricordando che con il crollo, oltre un anno fa, "solo per puro caso non fece dei feriti". Da allora...