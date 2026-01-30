appalti ai casalesi imprenditore assolto in abbreviato

Giuseppe Iannone, imprenditore di San Cipriano d’Aversa, è stato assolto dall’accusa di aver gestito gli appalti Enel nel Casertano per conto del clan dei Casalesi. Il giudice ha deciso che le prove non sono sufficienti, e così il 67enne è tornato a casa senza condanna. La vicenda era seguita da vicino, ma alla fine la giustizia ha fatto chiarezza.

Tempo di lettura: 2 minuti Giuseppe Iannone, 67enne imprenditore di San Cipriano d’Aversa (Caserta), ritenuto dalla Dda di Napoli il “dominus” degli appalti Enel nel Casertano per conto del clan dei Casalesi, è stato assolto dal gup del tribunale di Napoli al termine del processo svolto con rito abbreviato. Per Iannone – finito in carcere nel luglio 2021 – il pm Graziella Arlomede aveva chiesto una pena di 10 anni per reati di concorso esterno in camorra, estorsione, trasferimento fraudolento di valori ed impiego di denaro di provenienza illecita. Iannone è stato indicato come il “monopolista” sin dagli anni ’90 degli appalti Enel (l’azienda non è coinvolta) relativi agli scavi e alla sistemazione di cavi elettrici; una posizione raggiunta, secondo la Dda, grazie ad un rapporto storico con i vertici delle fazioni Schiavone e Zagaria del clan dei Casalesi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Secondo i giudici, non è emersa alcuna prova di accordi illeciti né di collusioni con il clan dei Casalesi nella gestione degli appalti pubblici. Cade anche l'accusa di concussione sessuale ai danni di due donne - facebook.com facebook