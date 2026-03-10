Il libro “Apologia – Biografia del Diavolo” di Caroleo Grimaldi ha ricevuto il Golden Book Award dall’Associazione Pegasus, durante una cerimonia recente. La giuria ha premiato l’opera, pubblicata da Gpm Edizioni, definendola un lavoro audace e ricco di spunti intellettuali. La vittoria conferma l’interesse suscitato dalla pubblicazione, che si distingue per la sua natura innovativa e il suo approccio approfondito.

Fresco della vittoria del Golden Book Award assegnato dalla Associazione Pegasus – ricevuto proprio di recente in una cerimonia che ne ha consacrato il valore letterario – Apologia – Biografia del Diavolo ( Gpm Edizioni) si conferma come un’opera audace e profondamente intellettuale. Myriam Caroleo Grimaldi riesce a fondere con straordinaria naturalezza le sue due anime, quella di giurista e quella di filosofa, dando vita a un’idea narrativa profondamente affascinante: un processo al Principe delle Tenebre e, in questo singolare tribunale letterario, il Diavolo, imputato e narratore, espone la propria difesa, raccontando la sua storia e le ragioni della sua ribellione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Apologia – Biografia del Diavolo”, il libro di Caroleo Grimaldi che ha stregato la giuria del Golden Book Award

