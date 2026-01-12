È il brano più riconoscibile del film animato e il momento in cui la storia cambia passo. I numeri spiegano una parte del fenomeno, il film il resto: il brano funziona perché è pensato per stare al centro della storia e poi tormentarci nella vita reale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Golden, la canzone di KPop Demon Hunters che ha vinto il Golden Globe (e non se ne va più)

