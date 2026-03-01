È stato aperto in anticipo il primo tratto del viadotto Ribuio sull’autostrada A1 tra Firenze Sud e Incisa. L’intervento riguarda la sezione in direzione Firenze e consente ora il transito sul nuovo tratto del viadotto, che era previsto essere pronto in tempi diversi. La messa in funzione si è verificata il primo marzo 2026.

Firenze, 1 marzo 2026 – È stato aperto in anticipo il primo tratto del nuovo viadotto Ribuio sull’autostrada A1 Milano-Napoli, in direzione Firenze, nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa. L’intervento riguarda il segmento tra il km 311+500 e il km 313+000, nell’ambito dei lavori di ampliamento dell’Autostrada del Sole. Le operazioni, che hanno visto il coinvolgimento di circa 100 persone tra tecnici di Autostrade per l’Italia, imprese e soccorritori, si sono svolte senza intoppi grazie al supporto di oltre 40 mezzi tra attrezzature specializzate e veicoli operativi, attivi su turni continuativi. Mobilitazione e Servizi di Monitoraggio. Per limitare al minimo i disagi al traffico, sono stati rafforzati i servizi di monitoraggio e assistenza agli utenti, con pattuglie aggiuntive e presidi operativi attivi 24 ore su 24. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavori in A1, aperto (in anticipo sui tempi) il primo tratto del viadotto Ribuio tra Firenze Sud e Incisa

