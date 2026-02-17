Spaccata al bar rubate sigarette e Gratta&vinci

Due uomini hanno preso di mira un bar in centro, usando una Fiat Panda come ariete per sfondare la vetrina. Dopo aver rotto il vetro, sono entrati e hanno rovesciato tavoli, frigoriferi e tutta la merce sugli scaffali. Poi, hanno arraffato sigarette, Gratta e Vinci e il denaro nel registratore di cassa. La scena si è svolta alle prime ore del mattino, mentre il locale era ancora chiuso.

Hanno usato una Fiat Panda come ariete per sfondare la vetrina e, una volta all'interno del bar, hanno buttato a terra arredi, frigoriferi, tutta la merce che c'era sugli scaffali e rubato sigarette, blocchetti di Gratta e Vinci e il fondo cassa. È successo intorno alle 2.30 della notte tra domenica 15 e ieri al bar della stazione ferroviaria Fmn di Cesate. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Rho che stanno facendo le indagini l'assalto sarebbe durato pochi minuti. I malviventi hanno portato all'interno della sala d'attesa della stazione la Panda risultata rubata proprio domenica, facendo retromarcia hanno mandato in frantumi la vetrina e sfondato la porta.

