Hortus Restaurant & Drinks, situato nel centro di Bergamo, è un locale che unisce l’atmosfera di un antico monastero del Trecento con un’offerta culinaria dedicata alla cucina italiana e di mare. Un ambiente sobrio e raffinato dove poter gustare piatti tradizionali in un contesto storico, ideale per pranzi e cene in relax. La proposta gastronomica si distingue per l’equilibrio tra qualità, autenticità e atmosfera raccolta.

Articolo. Il locale, immerso nella bellezza di un ex monastero del Trecento, celebra la cucina italiana e di mare. Aperto alla clientela internazionale, è tappa obbligata anche per i bergamaschi che cercano un’esperienza di eccellenza. Storia, arte e gusto si incontrano da «Hortus», il locale dalle due anime - un ristorante e un american bar - incastonato all’interno dell’Hotel del Santo Spirito, nel cuore di Bergamo. Un luogo dove l’accoglienza incontra la bellezza, in un ex monastero del Trecento riportato al suo antico splendore, aperto sia alla clientela internazionale dell’albergo che tappa fissa per i locali che cercano un’esperienza d’eccellenza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

«Porticcioli Bergamo Restaurant & Gin», una nuova idea di ristorazione contemporanea

Porticcioli Bergamo Restaurant & Gin offre un’occasione di scoperta culinaria nel cuore di Città Alta. La proposta combina sapori di mare, abbinamenti di gin e un ambiente archeologico distintivo, creando un luogo ideale per un’esperienza gastronomica raffinata e autentica. Un punto di riferimento per chi desidera godere di una cucina contemporanea in un contesto unico e ricco di storia.

