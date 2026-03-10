Aorta salvata | la stampa 3D guida l’intervento a Lecce

Un intervento chirurgico per un aneurisma dell’aorta è stato completato con successo all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. La procedura, che ha richiesto l’utilizzo della stampa 3D, ha permesso di intervenire con precisione sulla zona interessata. Il team medico ha eseguito l’operazione senza complicazioni, portando a termine il lavoro dopo aver preparato un modello tridimensionale dell’organo.

Un delicato intervento chirurgico per un aneurisma dell’aorta è stato portato a termine con successo presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce. L’équipe guidata dal professor Enrico Maria Marone ha utilizzato una stampa 3D per simulare la procedura prima dell’operazione vera e propria. L’intervento, eseguito il 5 marzo 2026, ha riguardato l’esclusione endovascolare di un voluminoso aneurisma toraco-addominale. La paziente è stata trasferita in terapia intensiva e successivamente nel reparto di degenza. Questa operazione conferma il ruolo del centro come riferimento per le patologie vascolari complesse. Tecnologia avanzata al servizio della chirurgia vascolare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

