Meloni sulla famiglia nel bosco | I minori siano sottratti ai genitori solo in caso di pericolo Rivedere le norme

Il ministro Meloni ha espresso la sua posizione sulla tutela della famiglia, sottolineando che i minori dovrebbero essere sottratti ai genitori solo in presenza di un reale pericolo. Ha anche auspicato una revisione delle norme attuali, affinché le decisioni si basino sempre sul benessere dei bambini, garantendo che ogni intervento sia mirato e giustificato. La questione rimane centrale nel dibattito sulla tutela dei diritti dei minori e delle famiglie.

“Penso che quando si tolgono dei bambini ai loro genitori si debba avere la certezza che quei bambini stiano meglio lontani dai loro genitori piuttosto che con i loro genitori. Penso che il caso degli affidi, dei bambini che vengono sottratti alle famiglie, siano dei casi che dovrebbero essere. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: Famiglia nel bosco, un nuovo caso ad Arezzo: sottratti i figli ai genitori e portati via in ciabatte e pigiama

Leggi anche: Famiglia nel bosco, l’avvocato: “Nessun pericolo per i bambini”. La Lega, raccolta firme per far tornare i figli ai genitori

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Famiglia nel bosco, interviene Meloni: Un problema se è questione morale, e allora campi rom?; Famiglia nel bosco, Meloni: «Vanno riviste le norme sulla sottrazione dei figli minori»; Famiglia nel bosco, Meloni: i bambini vanno tolti alle famiglie solo in casi estremi, no a letture ideologiche; Famiglia nel bosco, proposto a Meloni e Salvini un decreto legge per salvare Nathan e Catherine coi figli.

Meloni e la famiglia nel bosco: "Spiegatemi perché dei bambini possono crescere in un campo rom" - La premier interviene a gamba tesa: "Se la questione diventa ideologica abbiamo un problema" ... today.it

Caso famiglia nel bosco, la premier Meloni: “I figli vanno tolti solo se stanno meglio lontano da genitori” - Il caso della famiglia nel bosco ha acceso la spia sui bambini sottratti ai genitori: la premier Meloni vuole sapere quanti ce ne sono in Italia e non escludo un intervento legislativo. corrierenazionale.it