Antonio Conte ricorda a tutti perché il Napoli è in Supercoppa | lo ripete due volte

Dopo la vittoria contro il Milan, Antonio Conte sottolinea con forza il motivo del successo del Napoli in Supercoppa. Ricorda due volte l’importanza di questa affermazione, evidenziando come questa vittoria rafforzi il loro status di campioni d’Italia. Un messaggio chiaro che conferma il valore e la determinazione del team partenopeo, dimostrando perché il Napoli meriti di essere in questa competizione e di essere riconosciuto come una delle grandi del calcio italiano.

Conte fa la letterina a Babbo Aurelio: chiesto un vice Anguissa sotto l’albero (Il Giornale) - Ora, in clima natalizio, Il Giornale racconta la curiosa “letterina” che l’allenatore del Napoli avrebbe ... ilnapolista.it

Luca Momblano: «Conte è un capopopolo, ma a Napoli è nemico di tutti tranne che della Juve. Su Spalletti invece dico questo» – VIDEO - Luca Momblano ospite di Paolo Rossi: il confronto tra i due tecnici verso Napoli Juve, le differenze comunicative e l’atteggiamento verso i bianconeri L’attesa per il big match di domenica sera tra Na ... juventusnews24.com

Ecco le probabili scelte di Antonio Conte per la gara di stasera contro il Milan. Torna dal 1’ Lobotka, possibile novità Politano sulla corsia destra di centrocampo, con Di Lorenzo che scalerebbe in difesa. Ballottaggio Lang-Elmas sulla sinistra Segui la dir - facebook.com facebook

Antonio Conte vuole testare il livello raggiunto dal suo Napoli Il tecnico azzurro ha svelato le condizioni di Lobotka, soffermandosi poi sul calore ricevuto dai tifosi locali e sulla speranza di allungare il soggiorno saudita #SSCNapoli #Supercoppa #Cont x.com

