Antonio Conte ricorda a tutti perché il Napoli è in Supercoppa | lo ripete due volte

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria contro il Milan, Antonio Conte sottolinea con forza il motivo del successo del Napoli in Supercoppa. Ricorda due volte l’importanza di questa affermazione, evidenziando come questa vittoria rafforzi il loro status di campioni d’Italia. Un messaggio chiaro che conferma il valore e la determinazione del team partenopeo, dimostrando perché il Napoli meriti di essere in questa competizione e di essere riconosciuto come una delle grandi del calcio italiano.

Immagine generica

Antonio Conte dopo la vittoria del Napoli contro il Milan sottolinea due volte il peso di questa vittoria che conferma lo status dei campioni d'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Conte alla vigilia di Napoli Milan di Supercoppa: «Spinta emotiva perché vale un trofeo. Vincere piace a tutti ma vogliamo anche meritarlo»

Leggi anche: Hojlund svela cosa gli ripete Conte da quando è a Napoli: “Me lo chiede in continuazione, è preoccupato”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Conte una furia negli spogliatoi, il messaggio è un attacco chiarissimo; Atreju, Renzi e Conte show. E il leader 5S avvisa il Pd: «Noi alleati con nessuno»; Conte torna su PSV-Napoli: Non possiamo cancellare questa partita, ma adesso... | VIDEO; Sky ricorda che un anno fa fu Neres a dare l’avvio alla rimonta del Napoli contro l’Udinese.

antonio conte ricorda tuttiAntonio Conte ricorda a tutti perché il Napoli è in Supercoppa: lo ripete due volte - Antonio Conte dopo la vittoria del Napoli contro il Milan sottolinea due volte il peso di questa vittoria che conferma lo status dei campioni d'Italia ... fanpage.it

antonio conte ricorda tuttiConte fa la letterina a Babbo Aurelio: chiesto un vice Anguissa sotto l’albero (Il Giornale) - Ora, in clima natalizio, Il Giornale racconta la curiosa “letterina” che l’allenatore del Napoli avrebbe ... ilnapolista.it

antonio conte ricorda tuttiLuca Momblano: «Conte è un capopopolo, ma a Napoli è nemico di tutti tranne che della Juve. Su Spalletti invece dico questo» – VIDEO - Luca Momblano ospite di Paolo Rossi: il confronto tra i due tecnici verso Napoli Juve, le differenze comunicative e l’atteggiamento verso i bianconeri L’attesa per il big match di domenica sera tra Na ... juventusnews24.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.