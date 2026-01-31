Il Circolo Sardegna di Como ricorda Salvatore Corrias finanziere e partigiano fucilato

Questa mattina il Circolo Sardegna di Como ha reso omaggio a Salvatore Corrias, il finanziere e partigiano sardo ucciso il 28 gennaio 1945 dalle bande fasciste. La cerimonia si è svolta nel giorno dell’anniversario della sua fucilazione, ricordando il sacrificio di chi ha lottato per la libertà.

Il Circolo Sardegna di Como ha commemorato Salvatore Corrias, finanziere e partigiano sardo, riconosciuto giusto tra le nazioni, nel giorno dell'anniversario della sua fucilazione, avvenuta il 28 gennaio 1945 per mano delle bande fasciste. La cerimonia si è svolta al cimitero di Moltrasio.

