Imprese il ministro Urso nomina l' ex senatore Antonio Battaglia consigliere per le crisi industriali

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha scelto l’avvocato cassazionista Antonio Battaglia come suo nuovo consigliere per le crisi industriali. La nomina è stata annunciata nelle ultime ore e rappresenta un passo importante nella gestione delle emergenze aziendali. Battaglia, che ha una lunga esperienza legale, entra a far parte del team di governo dedicato alle questioni industriali.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha nominato come suo consigliere Antonio Battaglia, avvocato cassazionista. Figura di lunga esperienza istituzionale, senatore per 5 legislature con An, e consulente legale del commissario straordinario per la depurazione Fabio Fatuzzo. Battaglia si occuperà delle principali criticità che sono presenti nel settore industriale con particolare riferimento al territorio siciliano. "Nel tessuto produttivo dell'Isola - sottolinea Battaglia - non mancano certamente i problemi, una su tutte la vicenda ex Blutec di Termini Imerese, su cui interverremo". PalermoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Aeffe tira dritto sui licenziamenti, il ministro Urso chiede un piano di rilancio. Spunta l’ipotesi di partner industriali Vestas, incontro con la task force regionale per le crisi industriali il prossimo 3 febbraioIn data odierna, a seguito della nostra richiesta, è arrivata la convocazione per la giornata del 03 febbraio pv, da parte della Presidenza... Tutto quello che riguarda Antonio Battaglia Il ministro Urso nomina Antonio Battaglia consigliere per le crisi industrialiFigura di lunga esperienza istituzionale, senatore della Repubblica per 5 legislature, e consulente legale del commissario straordinario per la depurazione Fabio Fatuzzo ... ilsicilia.it Battaglia sarà il consigliere del ministro Urso per le crisi industrialiIl ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha nominato come suo consigliere Antonio Battaglia, avvocato cassazionista. Senatore per cinque ... gds.it