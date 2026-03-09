Nessuna ambulanza disponibile | figlia porta la madre in auto in ospedale e la donna muore nel tragitto Indagata per omicidio

Una donna di 78 anni residente a Vieste è morta durante il trasporto in auto verso l’ospedale, poiché non c’era nessuna ambulanza disponibile. La figlia ha accompagnato la madre in auto e la donna è deceduta nel tragitto. La persona che ha portato la donna in ospedale è stata indagata per omicidio. La vicenda ha provocato molte reazioni e discussioni pubbliche.

Ha suscitato forte indignazione e numerose polemiche, la vicenda della morte di Antonia Notarangelo, una donna di 78 anni residente a Vieste. L’anziana perse la vita la notte del 31 agosto scorso mentre la figlia la stava accompagnando in auto verso un ospedale dopo aver tentato invano di trovare un’ambulanza disponibile. A distanza di mesi dai fatti, la Procura di Foggia ha deciso di approfondire quanto accaduto disponendo la riesumazione della salma e un’autopsia per chiarire le cause del decesso e accertare eventuali responsabilità. L’inchiesta giudiziaria, coordinata dal pubblico ministero Matteo Stella, vede al momento quattro persone indagate per concorso in omicidio colposo, tre operatori sanitari e incredibilmente anche la figlia della vittima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nessuna ambulanza disponibile: figlia porta la madre in auto in ospedale e la donna muore nel tragitto. Indagata per omicidio Articoli correlati Attesa di un'ora in ambulanza al pronto soccorso, poi muore in auto nel tragitto verso un altro ospedale: indagata anche la figliaDopo un'ora di inutile attesa di un'ambulanza al pronto soccorso di Vieste (Foggia), aveva deciso di portare per conto suo la mamma colta da un... Non c’erano ambulanze disponibili, tentò invano di portare la madre in ospedale con l’auto. Figlia indagata per omicidioLa Procura di Foggia ha disposto l’autopsia sulla salma di Antonia Notarangelo, la donna di 76 anni di Vieste (Foggia) morta il 31 agosto dello... She loved him 10 years, he sold her. She divorced & married a CEO, he went mad with regret Altri aggiornamenti su Nessuna ambulanza Temi più discussi: Non c'erano ambulanze disponibili, tentò invano di portare la madre in ospedale con l’auto. Figlia indagata per omicidio; Zero ambulanze e tentò di portare la madre in ospedale con l’auto: figlia indagata per omicidio; Morì durante trasporto in ospedale, salma donna sarà riesumata. Nessuna ambulanza disponibile: muore in auto. Indagata la figliaLa Procura di Foggia ha disposto la riesumazione della salma di Antonia Notarangelo, la donna di 78 anni deceduta lo scorso 31 agosto durante il trasporto verso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferen ... zoom24.it Zero ambulanze e paziente morì tentando di raggiungere l’ospedale in auto: la salma sarà riesumataIl caso sul Garagano. Oltre tre medici indagata anche la figlia che ha trasportato in auto la mamma. La Procura di Foggia: Incarico conferito per ... bari.repubblica.it Un Carnevale che poteva trasformarsi in tragedia. Nessuna ambulanza, nessuna sicurezza, solo tanta incoscienza. Leggi l’editoriale completo nel primo commento. Perché la verità non va mascherata. - facebook.com facebook