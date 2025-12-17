Notte prima degli esami | Antonello Venditti in concerto al Mandela Forum
Antonello Venditti torna dal vivo al Mandela Forum di Firenze giovedì 18 dicembre, nell’ambito del tour “Notte prima degli esami 40th anniversary – 2025”. Dopo il successo delle date estive e il tour del 2024, l’artista ripropone uno degli spettacoli più attesi, celebrando i 40 anni di uno dei suoi album più iconici.
Dopo il grande successo del tour del 2024 e le oltre 20 date tenutesi quest’estate nelle più prestigiose location all’aperto, Antonello Venditti torna a calcare le scene del Mandela Forum di Firenze, giovedì 18 dicembre, nell’ambito del tour “Notte prima degli esami 40th anniversary – 2025. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
