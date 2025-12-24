Roma Venditti chiude il tour per 40 anni di ' Notte prima degli esami' nella Capitale

(Lapresse) Cala il sipario sul tour di Antonello Venditti in occasione del 40° anniversario dell'inno generazionale ' Notte prima degli esami '. Un lungo viaggio iniziato lo scorso giugno a Roma e concluso sempre lì nella sua città, martedì sera, in un Palazzo dello Sport gremito nonostante la pioggia. "Il prossimo anno conto di fare ancora il cantautore, faccio un disco nuovo. La vita va avanti come le canzoni", dice l'artista all'inizio dello show che si conclude con due classici dedicati alla Capitale e alla sua squadra del cuore, prima ' Roma capoccia ', poi ' Grazie Roma ' in un tripudio di coriandoli, ripreso dai fan con i cellulari e rimbalzato sui social media.

