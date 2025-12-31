Odio contro gli ebrei | ecco l' annus horribilis

Nel corso di quest'anno si sono registrati oltre 6.300 incidenti antisemiti, con un aumento significativo negli ultimi mesi. Questi dati evidenziano un fenomeno preoccupante, non la presenza di gruppi o individui appartenenti alla comunità ebraica. È importante comprendere il contesto e riflettere sulle cause di questa escalation, distinguendo tra vittime e aggressori, e promuovendo un dialogo basato su rispetto e consapevolezza.

Scordiamoci la lamentela. Loro, non gli ebrei, fanno pena dopo quest'anno orribile: gli antisemiti. Il dato di 6333 incidenti antisemiti dal primo di gennaio al 30 novembre, 548 solo a novembre, di cui 79 solo in Germania dal 29 ottobre con un aumento del 172,4 per cento, ci parla non degli ebrei, ma degli antisemiti criminali e bugiardi o ignari idioti. Ci rammenta la miseria svergognata con cui una Flotilla guidata dall'ambiziosa Greta ha finto di portare cibo, mentre il suo gruppo raccoglieva denaro per Hamas; indica, fra i mille eventi, Amsterdam, patria di Anna Frank, che dopo aver dato la caccia un anno prima ai tifosi ebrei, ha dichiarato la squadra del Maccabi "non benvenuta"; ci segnala i presidi che infliggono a decine di migliaia di studenti lezioni di storia analfabeta recitata da Francesca Albanese; arriva alle strage di Bondi passando per le perversioni per cui chi crede di essere un difensore dei diritti umani ne è diventato un aggressore, un araldo del terrorismo islamico, dell'oppressione fascista.

