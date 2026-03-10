Anthony Russo – Chi è l’uomo dietro i party più esclusivi di Milano?

Anthony Russo è la figura che si occupa dell’organizzazione e della direzione artistica dei party più esclusivi di Milano. La sua presenza è riconoscibile negli eventi notturni più in voga della città, dove coordina ogni dettaglio e sceglie i protagonisti. Russo è considerato un punto di riferimento nel mondo della nightlife milanese, con un ruolo centrale nello sviluppo di queste serate.

Il noto patron del celebre brand Temptationsglam Events Milano, che oltre a guidare l’organizzazione di eventi di successo vanta anche la proprietà di un’agenzia di super modelle, ha ripreso in mano le redini delle feste Vip più mondane della città di Milano. Precisamente al JUST ME, meta di personaggi illustri italiani ed internazionali e restaurant & dancing hall dalla cucina invidiata da tanti locali milanesi, in una cornice invernale ed estiva senza paragoni. Dal patron della struttura, Stefano, gli è stata commissionata l’organizzazione delle feste più importanti in cui Anthony Russo è specializzato, inerenti a moda, spettacolo, sport, musica, cinema, teatro, politica e televisione. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

