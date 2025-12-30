Stanziati 9 milioni di euro per educazione al rispetto e contrasto violenza di genere nelle scuole Fondi a comuni e INDIRE per attività nelle secondarie È nella Manovra 2026

Nella Manovra 2026 sono stati stanziati 9 milioni di euro destinati a promuovere l’educazione al rispetto e prevenire la violenza di genere nelle scuole secondarie. I fondi, assegnati a comuni e a INDIRE, mirano a sostenere attività educative volte a sensibilizzare gli studenti su questi temi. La misura, approvata dal Parlamento, rappresenta un passo importante per rafforzare la prevenzione e la cultura del rispetto tra i giovani.

Il Parlamento ha approvato definitivamente la legge di bilancio che introduce nuovi stanziamenti destinati all'educazione affettiva e al contrasto della violenza contro le donne nelle scuole secondarie.

