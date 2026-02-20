I porti dell’Agrigentino al centro del rilancio la mission di Annalisa Tardino

Annalisa Tardino ha annunciato che i porti dell’Agrigentino sono al centro di un piano di rilancio, a causa della crescita del traffico turistico e commerciale. La strategia mira a migliorare le infrastrutture per attrarre più navi e investimenti, rafforzando il ruolo della regione nel Mediterraneo. Nei porti si prevedono lavori di ampliamento e modernizzazione entro i prossimi mesi, con l’obiettivo di rendere l’area più competitiva. La proposta coinvolge enti pubblici e privati, pronti a collaborare per sviluppare questa zona strategica.

I porti dell'Agrigentino protagonisti di una strategia di sviluppo che guarda al futuro della Sicilia come piattaforma logistica, energetica e turistica del Mediterraneo. Porto Empedocle, Licata e Sciacca, tre scali storici affacciati sul Canale di Sicilia, sono oggi al centro di un piano di rilancio che intreccia modernizzazione infrastrutturale, sostenibilità ambientale e rigenerazione urbana. Ne parla con AgrigentoNotizie il commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino, illustrando la visione complessiva dell'ente: un modello di crescita fondato sull'integrazione porto-città, sulla valorizzazione dei waterfront e sul potenziamento della blue economy.