Anm | Contro noi toni inaccettabili

L'Associazione Nazionale Magistrati ha commentato gli ultimi episodi, affermando che i toni usati contro di loro sono inaccettabili. Negli ultimi giorni, l'organizzazione ha deciso di non replicare alle numerose critiche provenienti da alcuni esponenti politici di alto livello. La scelta di non rispondere si è resa necessaria dopo che le dichiarazioni sono state ripetutamente rivolte nei loro confronti.

In queste ultime settimane abbiamo deciso di non rispondere mai agli attacchi ricevuti a più riprese da esponenti politici, anche di altissimo profilo. L’appello all’abbassamento dei toni che è stato rivolto a tutte le parti in causa dalla più alta carica dello Stato era, e ancora di più oggi, è assolutamente opportuno. “Giusi Bartolozzi, capa di Gabinetto del ministro Nordio, lo ammette senza mezzi termini: il loro obiettivo è togliere di mezzo la magistratura”. Lo scrive sui social il Pd, aggiungendo: “Il 22 e 23 marzo vota No a una giustizia controllata dal governo”. Il post riporta anche una dichiarazione di Bartolozzi a una trasmissione televisiva: “Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Anm: “Contro noi toni inaccettabili” Articoli correlati L’Associazione Nazionale Magistrati: “Contro di noi toni inaccettabili. Seguire le parole di Mattarella”ABBONATI A DAYITALIANEWS La posizione dell’Associazione nazionale magistrati L’Associazione nazionale magistrati (ANM) denuncia il clima sempre più... L’Anm sul “caso Bartolozzi”: “Toni inaccettabili, ma non risponderemo. Ascoltare l’appello di Mattarella”“In queste ultime settimane abbiamo deciso di non rispondere mai agli attacchi ricevuti a più riprese da esponenti politici, anche di altissimo... Una raccolta di contenuti su Anm Contro noi toni inaccettabili L'Anm: Contro noi toni inaccettabili, seguire le parole di MattarellaIn queste ultime settimane abbiamo deciso di non rispondere mai agli attacchi ricevuti a più riprese da esponenti politici, anche di altissimo profilo. (ANSA) ... ansa.it Referendum Giustizia, Anm: Contro noi toni inaccettabili, seguire parole MattarellaLa magistratura torna a richiamare tutte le parti all’abbassamento dei toni nel dibattito politico sempre più incandescente sul referendum sulla riforma della Giustizia, richiamando le parole del Capo ... tg24.sky.it