L’Anm sul caso Bartolozzi | Toni inaccettabili ma non risponderemo Ascoltare l’appello di Mattarella

L’Associazione Nazionale Magistrati ha commentato il “caso Bartolozzi” dichiarando che i toni usati sono inaccettabili e che non risponderanno alle polemiche. La decisione è stata presa dopo che negli ultimi tempi sono stati rivolti vari attacchi, anche da parte di politici di alto livello. L’Anm ha comunque deciso di ascoltare l’appello del presidente della Repubblica.

"In queste ultime settimane abbiamo deciso di non rispondere mai agli attacchi ricevuti a più riprese da esponenti politici, anche di altissimo profilo. L'appello all' abbassamento dei toni che è stato rivolto a tutte le parti in causa dalla più alta carica dello Stato era, e ancora di più oggi, è assolutamente opportuno. Per cui, anche se il tono e le argomentazioni contro la magistratura italiana sono oramai giunte a un livello inaccettabile per chi auspica la rispettosa collaborazione tra le istituzioni del nostro Paese, continueremo a mantenere inalterata la nostra linea". L'Associazione nazionale magistrati interviene con una nota sul...