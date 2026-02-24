Fabi a 5 euro nella torre del 1617 | concerto green a Romagna in Fiore

Niccolò Fabi ha scelto di esibirsi a 5 euro nella torre del 1617 per promuovere la musica sostenibile a Romagna. La sua presenza nel concerto green alla Torraccia di Via Marabina, il 23 maggio, attirerà appassionati di musica e ambientalisti. L’evento mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di pratiche ecocompatibili durante le manifestazioni culturali. La serata si presenta come un’occasione unica per ascoltare musica dal vivo in un contesto storico e naturale.

Niccolò Fabi apre Romagna in Fiore: il concerto green alla Torraccia. Niccolò Fabi sarà il primo ospite della rassegna Romagna in Fiore, in programma sabato 23 maggio 2026 presso la Torraccia di Via Marabina, 153. Il concerto, previsto per le 16, costerà solo 5 euro e si terrà nell’antica torre Gaetana, costruita nel 1617. La location, un tempo utilizzata per sorvegliare il porto Candiano, oggi è immersa nella campagna di Classe e fa parte dei terreni della cooperativa agricola C.a.b. Ter.ra., che nel 2023 ha sacrificato parte dei propri campi per salvare il centro storico di Ravenna dall’alluvione. 🔗 Leggi su Ameve.eu Con Romagna in Fiore arriva il concerto di Niccolò Fabi: un live all'ombra dell'antica torre ravennateRomagna in Fiore porta il concerto di Niccolò Fabi, dopo che il cantante ha scelto Ravenna per esibirsi sotto l’antica torre della Torraccia. Leggi anche: Niccolò Fabi è il primo ospite della rassegna "Romagna in Fiore" Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: BANCOBPM, PREMIO AZIENDALE DA 2.400 EURO; Romagna in Fiore, apre Niccolò Fabi in concerto alla Torraccia il 23 maggio; Niccolò Fabi è il primo ospite della rassegna Romagna in Fiore; Romagna in fiore, il 23 maggio Niccolò Fabi in concerto alla Torraccia di Ravenna. Fabi, coi tassi al 2,5% risparmi fino a 203 euro sui mutuiCon un nuovo taglio del costo del denaro di 25 punti base da parte della Bce al 2,5%, il tasso fisso medio di un mutuo potrebbe arrivare, a breve, attorno al 2,65%, a fronte del 4% praticato fino a un ... ansa.it Cosa cambia dopo la decisione Bce, Fabi: con il taglio dei tassi risparmio da 70mila euro sui mutuiPiù credito a famiglie e imprese, mutui meno costosi, risparmi per lo Stato grazie al calo del costo del debito. Dal taglio Bce di 25 punti base arriva una spinta all'economia, anche se i benefici ... rainews.it BANCOBPM, PREMIO AZIENDALE 2.400 EU La Fabi e le altre organizzazioni sindacali hanno firmato un pacchetto di accordi che rafforzano tutele normative ed economiche. Oltre il Vap aumento previsto per buono pasto, da 7 a 9 euro, e previdenza comple x.com PRESTITI E MUTUI, SILEONI A TG2 ITALIA EUROPA Il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, ospite della trasmissione di Rai Due condotta da Marzia Roncacci. Al centro del dibattito, l’accesso al credito e gli interessi applicati dalle banche: «l - facebook.com facebook