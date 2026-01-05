Angelo Binaghi | Giocavo in doppio con Gigi Riva Sogno uno Slam in Italia

Angelo Binaghi, presidente della Federtennis da 25 anni, ha un legame profondo con il tennis, ereditato dalla famiglia. Ricorda con affetto i tempi in cui giocava in doppio con Gigi Riva e condivide il desiderio di vedere uno Slam in Italia. A 65 anni, continua a sostenere lo sviluppo del tennis nel paese, portando avanti una passione che si tramanda da generazioni.

Le aspettative del numero uno federale. Angelo Binaghi, 65 anni, è da 25 il presidente della Federtennis, ma il tennis scorre nel suo sangue: figlio d'arte, con il padre fondatore del Tennis Club Cagliari e parenti tennisti di seconda categoria. Da giocatore, Binaghi ha vinto due volte il campionato italiano nel doppio misto, conquistando anche un argento alle Universiadi. «Giocavo meglio in doppio che in singolare, dove pagavo lo scotto dello studio», racconta, ricordando la sua carriera universitaria: «La mia vera classifica era quella dei "tennisti intelligenti", che si incontravano ogni anno ai campionati universitari.

