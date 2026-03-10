André | Se andassi al Milan vivrei un sogno ma sono concentrato al 100% sul Corinthians

André, centrocampista del Corinthians, ha dichiarato di essere concentrato al massimo sulla sua attuale squadra e di non pensare a un trasferimento al Milan, anche se ha ammesso che un eventuale passaggio rappresenterebbe un sogno. Il club italiano sta portando avanti i contatti per portarlo in Europa, mentre il giocatore si dice impegnato con il suo team brasiliano.

André, giovane centrocampista che il Milan sta trattando con il Corinthians ha rilasciato delle brevi dichiarazioni a 'GloboEsporte': il classe 2006 vedrebbe ovviamente di buon occhio un trasferimento in Italia per indossare la maglia rossonera.