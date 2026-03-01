Calciomercato Milan allenatore Corinthians | André deve maturare se vuole giocare in Europa

L'allenatore del Corinthians ha commentato la possibile partenza di André, centrocampista della squadra, al Milan. Ha detto che il giocatore deve ancora crescere e maturare se vuole avere successo in Europa. La trattativa tra il club brasiliano e i rossoneri è in corso, ma non sono stati forniti dettagli sui tempi o le condizioni. La situazione è al momento aperta e in evoluzione.

Il Milan è pronto a chiudere per André Luiz Santos Dias, centrocampista classe 2006, attualmente in forza al Corinthians. Come riportato da ESPN, il club rossonero vuole anticipare la concorrenza per il giocatore ed è vicino all'accordo con il club brasiliano. In merito al futuro di André si è espresso anche Dorival Junior, allenatore del Corinthians. Vediamo, di seguito, le sue parole rilasciate al termine della sfida di Campionato Paulista contro il Novorizontino. "Ho dato la mia opinione al presidente e lui la conosce già da molto tempo. Non voglio venire qui per, a ogni momento, rifondare la squadra. Sono venuto qui per vincere titoli.