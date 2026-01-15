Ederson Juventus il brasiliano pronto a lasciare l’Atalanta e la Serie A | un top club europeo spinge per l’obiettivo bianconero

Ederson, portiere brasiliano attualmente all’Atalanta, potrebbe lasciare la Serie A. Secondo fonti di mercato, un importante club europeo sta valutando un trasferimento verso la Juventus. La trattativa potrebbe rappresentare un’opportunità per il calciatore e per il club torinese, che monitorano attentamente le possibilità di rinforzo tra i pali. Restano da definire i dettagli e le tempistiche di un eventuale accordo.

Ederson Juventus, il brasiliano è pronto a lasciare l’Atalanta e la Serie A: un top club europeo spinge per l’obiettivo bianconero. Vediamo le ultime novità. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, l’ Atlético Madrid ha deciso di rompere gli indugi: il dopo-Gallagher inizia subito, senza aspettare la sessione estiva. La cessione del centrocampista inglese al Tottenham per una cifra vicina ai 40 milioni di euro ha liberato risorse fresche e immediate che i Colchoneros sono pronti a reinvestire per regalare a Diego Simeone un rinforzo di primissimo livello. L’obiettivo numero uno individuato dalla dirigenza spagnola è Ederson, pilastro inamovibile dell’ Atalanta ed obiettivo di mercato monitorato a lungo anche dalle parti della Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

