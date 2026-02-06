andar per cantine accende la toscana del vino livorno 7 e 8 marzo

Il vino toscano prende vita e si fa incontro tra le strade di Livorno. Sabato e domenica, le Officine Storiche di Porta a Mare si trasformano in un grande palcoscenico dove i produttori aprono le porte delle loro cantine. L’evento “Andar per Cantine LIVE” porta in città un’esperienza immersiva, portando il pubblico direttamente nelle aziende del territorio. Un’occasione per scoprire i vini toscani e conoscerne da vicino chi li produce.

Il vino toscano smette di essere solo racconto e diventa incontro. Succede a Livorno con “Andar per Cantine LIVE”, il nuovo evento immersivo firmato Enoturistica, in programma sabato 7 e domenica 8 marzo 2026 presso le Officine Storiche del Complesso Commerciale e Residenziale Porta a Mare. Due giorni pensati per far “uscire” l’enoturismo dalle pagine e portarlo tra le persone. L’occasione è data dalla presentazione della nuova edizione 2026 di “Andar per Cantine”, guida di riferimento dell’enoturismo in Toscana uscita con la prima edizione nel 2024 e costruita per accompagnare wine lovers e viaggiatori dentro cantine, borghi e territori da vivere sul campo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

