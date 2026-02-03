I cittadini di Bagnacavallo hanno invaso il centro storico con un evento che ha richiamato oltre mille persone. La prima edizione di “Bagnacavallo in un bicchiere” ha portato profumi di vino e sapori locali, trasformando l’ex mercato di via Baracca in un vero e proprio percorso di gusto. La piazza si è riempita di stand, musica e allegria, mentre i partecipanti assaggiavano i prodotti del territorio e si lasciavano coinvolgere dall’atmosfera conviviale.

Profumi di vino e sapori locali hanno invaso l’ex mercato coperto di via Baracca a Bagnacavallo, trasformando il cuore della città in un percorso di gusto e scoperta. Sabato 31 e domenica si è svolta la prima edizione di ‘Bagnacavallo in un bicchiere – Esplora, assaggia, condividi’, iniziativa promossa dalla rete di imprese ‘Bagnacavallo fa Centro’ in collaborazione con l’amministrazione comunale, che ha richiamato un pubblico numeroso e appassionato. Durante le due giornate, circa mille visitatori hanno attraversato gli spazi riqualificati dell’ex mercato coperto, partecipando alle degustazioni e agli eventi collaterali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Bagnacavallo in un bicchiere’. Mille partecipanti alla prima edizione

Aprirà al pubblico sabato 31 gennaio alle 10 presso l'ex mercato coperto di via Baracca "Bagnacavallo in un Bicchiere – Esplora, assaggia, condividi", iniziativa frutto della sinergia tra la rete di imprese Bagnacavallo FA