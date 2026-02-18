Orrore a Scandicci trovato il corpo di una donna decapitata nell’ex area Cnr

Il corpo decapitato di una donna è stato trovato oggi pomeriggio nell’ex area Cnr di Scandicci, causando shock tra i residenti. La scoperta è avvenuta intorno alle 16:00, quando i passanti hanno segnalato una presenza insolita tra le rovine abbandonate. Le forze dell’ordine sono intervenute subito sul posto e stanno indagando sulle cause di questa terribile scena. La polizia ha bloccato l’area e sta ascoltando testimoni per ricostruire le ultime ore della vittima. La vicenda ha lasciato la comunità senza parole.

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì, 18 febbraio 2026, intorno alle 16:03, è stato rinvenuto il cadavere di una donna all'interno dell'ex area Cnr di Scandicci, nel territorio della città metropolitana di Firenze. La scoperta ha immediatamente fatto scattare l'allarme, portando sul posto i soccorritori e le forze dell'ordine. Sul posto magistrato, 118 e carabinieri. Nell'area interessata sono intervenuti il magistrato di turno della Procura di Firenze, Alessandra Falcone, il personale sanitario del 118 e i carabinieri, che hanno avviato i primi rilievi per chiarire la dinamica dei fatti.