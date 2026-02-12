Capitale della Cultura 2028 in aumento le adesioni a sostegno della candidatura di Ancona
Ancona si fa avanti come candidata per la corsa a Capitale Italiana della Cultura 2028. Sempre più realtà si uniscono, esprimendo il loro sostegno e aprendo le porte a nuove collaborazioni. La città rafforza così il suo progetto e aumenta le possibilità di ottenere l’incarico.
AnconaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Quasi 60mila controlli, oltre 400 persone denunciate ma calano i reati. Il bilancio 2025 dei Carabinieri Forestali Patologie della colonna vertebrale, svolta all’AOUM: neurochirurghi e chirurghi vascolari insieme per un nuovo approccio mini-invasivo Arriva la Giornata nazionale della prevenzione veterinaria. Parola d'ordine "One health" .🔗 Leggi su Anconatoday.it
Approfondimenti su Ancona Capitale
Capitale italiana della cultura 2028, la Città Caudina accelera: ciclo di eventi a sostegno della candidatura
Sostegno da Fondazione Arena per la candidatura di Valeggio a Capitale della Cultura 2028
Un team del Comune di Valeggio sul Mincio ha partecipato a iniziative della Fondazione Arena di Verona, rafforzando la collaborazione in vista della candidatura del paese a Capitale italiana della Cultura 2028.
Ultime notizie su Ancona Capitale
Argomenti discussi: Ancona si accende di giallo: la città illumina il cammino verso Capitale della Cultura 2028 nel nome di Scarabicchi; Capitale Italiana della Cultura 2028, la sfida di Mirabella Eclano tra le 10 finaliste; Gravina in Puglia presenta alla città il progetto finalista della candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028; Capitale della cultura 2028. Sarà decisiva l’audizione a Roma. Ecco i sette giurati da convincere.
Capitale Italiana della Cultura 2028: Rimini sostiene la candidatura di Forlì-CesenaIl Comune di Rimini aderisce al Patto tra i Sindaci a sostegno della candidatura di Forlì e Cesena a Capitale Italiana della Cultura 2028. La Giunta comunale ... chiamamicitta.it
Pavia Capitale della cultura italiana 2028: mai presentata la candidaturaIl Comune non ha inviato alcun il dossier al Ministero. Il sindaco: «Vogliamo presentarci con un’idea solida». L’opposizione: «Occasione sprecata» ... laprovinciapavese.gelocal.it
Nell'anno della Capitale europea della cultura il Castello di Gorizia ha visto raddoppiare i visitatori complessivi. facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.