Giovani e rigenerazione urbana così Massa si presenta candidata a Capitale della cultura 2028

Massa si presenta come candidata a Capitale della cultura 2028, puntando sulla relazione tra giovani e rigenerazione urbana. Il dossier ufficiale è stato ideato per mostrare come la partecipazione giovanile possa contribuire a rinnovare il volto della città. La proposta evidenzia iniziative e progetti che coinvolgono i giovani nel processo di trasformazione urbana, sottolineando il loro ruolo in questa sfida.

La candidatura di Massa a Capitale Italiana della cultura 2028 si configura come un progetto profondamente generativo, nel quale la presenza dei giovani è reale, trasversale e strutturale. All’interno della proposta, i giovani non sono soltanto destinatari delle iniziative culturali, ma soprattutto protagonisti di un percorso di crescita collettiva. In questo modo il dossier diventa uno strumento di disseminazione culturale, capace di diffondere competenze, partecipazione e consapevolezza all’interno della cittadinanza. L’attenzione ai giovani deriva innanzitutto dalle sfide demografiche e sociali che il territorio massese si trova ad affrontare. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

