Ancona 2026 | 3300 atleti 6 medaglie per Sondrio

Tra il 5 e l’8 marzo 2026, al PalaCasali di Ancona, si è svolta un’edizione record dei Campionati Italiani Master di atletica leggera, con la partecipazione di circa 3300 atleti provenienti da tutta Italia. Durante la competizione, gli atleti di Sondrio hanno conquistato un totale di sei medaglie. L’evento ha attirato numerosi spettatori e appassionati di atletica.

Al PalaCasali di Ancona, tra il 5 e l'8 marzo 2026, si è tenuta un'edizione record dei Campionati Italiani Master di atletica leggera. In questa rassegna storica, che ha oltre 1600 iscritti e circa 3300 atleti in gara, la provincia di Sondrio ha ottenuto un risultato senza precedenti con ben sei medaglie al collo. Al centro della scena c'è Riccardo Dusci, atleta del Polis Colorina Sondrio nella categoria master 60, che ha conquistato il titolo nazionale nei 1500 metri indoor. Il successo di Dusci arriva dopo una stagione intensa per gli atleti valtellinesi, che hanno dimostrato una costanza rara nel panorama sportivo lombardo. Oltre al trionfo nei 1500 metri, l'atleta aveva già raccolto un bronzo sui 3000 metri, mentre altri concorrenti della zona hanno aggiunto lustro alla rappresentanza locale.