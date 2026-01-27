Milano Cortina 2026 30 atleti delle Fiamme Gialle in gara | obiettivo medaglie

L’edizione invernale dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 vedrà la partecipazione di 30 atleti delle Fiamme Gialle. L’evento, che si svolgerà dal 6 al 22 febbraio, rappresenta un momento importante per il movimento sportivo italiano. La presenza di numerosi atleti in gara testimonia l’impegno e la preparazione delle forze dell’ordine sportive, che contribuiscono al successo di questa grande manifestazione internazionale.

Roma, 26 gennaio 2026 – Saranno 30 le Fiamme Gialle al via dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, l’evento clou di questa stagione invernale che prenderà ufficialmente il via nella serata di venerdì 6 febbraio con la Cerimonia d’Apertura in programma, a partire dalle ore 20.00, presso il Milano San Siro Olympic Stadium, un evento diffuso che coinvolgerà simultaneamente anche le host venues di Predazzo, Livigno e Cortina d’Ampezzo. Fra i 196 azzurri (103 uomini + 93 donne) componenti l’Italia Team, spiccano i nomi di ben 30 atleti gialloverdi degli sport invernali e del ghiaccio, record assoluto di Finanzieri al via di un’Olimpiade Invernale! Le Fiamme Gialle, 11 donne e 19 uomini, saranno al via in 10 discipline: biathlon, combinata nordica, curling, skicross, pattinaggio velocità pista lunga, pattinaggio velocità short track, salto con gli sci, sci alpino, sci di fondo e snowboard.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

