Regolamento tavolini e dehors a Como via libera tra le tensioni | un voto contrario anche nella maggioranza

Il Consiglio comunale di Como ha approvato il nuovo regolamento per la gestione di tavolini, dehors e occupazione del suolo pubblico, durante l’ultima seduta del 29 dicembre. La normativa mira a regolamentare in modo chiaro e equilibrato gli spazi esterni delle attività commerciali, con un voto contrario anche all’interno della stessa maggioranza, segnando un passo importante per la regolamentazione urbana della città.

Nuove regole sui tavolini a Como, si alza un no dalla maggioranza. Casati: «Troppe forzature» - Durante la seduta il sindaco ha spiegato la volontà di mettere ordine ed evitare interpretazioni personali delle regole. laprovinciadicomo.it

Como, nell’ultima seduta del consiglio comunale 2025 un doppio si: bilancio e regolamento di bar e ristoranti - Documenti importanti in aula: approvazione per i numeri presentati dall'assessore Doria, anche se con critiche dell'opposizione, ed anche per arredi, tavolini e dehors dei locali sia in centro che in ... ciaocomo.it

Regolamento tavolini approvato. Milo Casati (Rapinese Sindaco) vota contro https://wp.me/p9EgDi-17u5 - facebook.com facebook

Il nuovo regolamento su aspetto, colori e arredi dei tavolini esterni di bar e ristoranti in centro città verrà discusso questa sera in consiglio x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.