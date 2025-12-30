Regolamento tavolini e dehors a Como via libera tra le tensioni | un voto contrario anche nella maggioranza

Da quicomo.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio comunale di Como ha approvato il nuovo regolamento per la gestione di tavolini, dehors e occupazione del suolo pubblico, durante l’ultima seduta del 29 dicembre. La normativa mira a regolamentare in modo chiaro e equilibrato gli spazi esterni delle attività commerciali, con un voto contrario anche all’interno della stessa maggioranza, segnando un passo importante per la regolamentazione urbana della città.

Il nuovo regolamento comunale che disciplina tavolini, dehors e occupazione del suolo pubblico a Como è stato approvato nell’ultima seduta dell’anno del Consiglio comunale di Como, convocata lunedì 29 dicembre. Il voto ha sancito una spaccatura netta: 18 i sì della maggioranza, sei i no. 🔗 Leggi su Quicomo.it

regolamento tavolini e dehors a como via libera tra le tensioni un voto contrario anche nella maggioranza

© Quicomo.it - Regolamento tavolini e dehors a Como, via libera tra le tensioni: un voto contrario anche nella maggioranza

Leggi anche: Dehors e tavolini, il Tar annulla parte del regolamento di Roma: via libera alle pedane nel sito Unesco

Leggi anche: Dehors e tavolini a Como, il nuovo regolamento diventa un caso nazionale: se ne parla su Rai Uno a 1Mattina

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Como, nell'ultima seduta del consiglio comunale 2025 un doppio si: bilancio e regolamento di bar e ristoranti; Giugliano l’audio del consigliere d’Agostino sui rom caso nazionale | oggi se ne parla in consiglio.

regolamento tavolini dehors comoRegolamento tavolini e dehors a Como, via libera tra le tensioni: un voto contrario anche nella maggioranza - Approvato nell’ultima seduta dell’anno del Consiglio comunale di Como il nuovo regolamento su dehors e occupazione del suolo pubblico. quicomo.it

regolamento tavolini dehors comoNuove regole sui tavolini a Como, si alza un no dalla maggioranza. Casati: «Troppe forzature» - Durante la seduta il sindaco ha spiegato la volontà di mettere ordine ed evitare interpretazioni personali delle regole. laprovinciadicomo.it

regolamento tavolini dehors comoComo, nell’ultima seduta del consiglio comunale 2025 un doppio si: bilancio e regolamento di bar e ristoranti - Documenti importanti in aula: approvazione per i numeri presentati dall'assessore Doria, anche se con critiche dell'opposizione, ed anche per arredi, tavolini e dehors dei locali sia in centro che in ... ciaocomo.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.