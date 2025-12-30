Regolamento tavolini e dehors a Como via libera tra le tensioni | un voto contrario anche nella maggioranza
Il Consiglio comunale di Como ha approvato il nuovo regolamento per la gestione di tavolini, dehors e occupazione del suolo pubblico, durante l’ultima seduta del 29 dicembre. La normativa mira a regolamentare in modo chiaro e equilibrato gli spazi esterni delle attività commerciali, con un voto contrario anche all’interno della stessa maggioranza, segnando un passo importante per la regolamentazione urbana della città.
Il nuovo regolamento comunale che disciplina tavolini, dehors e occupazione del suolo pubblico a Como è stato approvato nell’ultima seduta dell’anno del Consiglio comunale di Como, convocata lunedì 29 dicembre. Il voto ha sancito una spaccatura netta: 18 i sì della maggioranza, sei i no. 🔗 Leggi su Quicomo.it
