Romina Power la foto con Albano | Anche noi una famiglia nel bosco Sarei diventata una tigre

Romina Power ha condiviso su Instagram una vecchia foto di famiglia che ritrae lei, il suo ex marito e i loro quattro figli durante un'escursione nel bosco. La foto mostra i membri della famiglia sorridenti su un prato, con segni del tempo visibili sullo scatto. Romina Power ha commentato l’immagine dicendo che anche loro sono una famiglia nel bosco e ha aggiunto che si sarebbe trasformata in una tigre.

Una foto che mostra i segni del tempo, una famiglia sorridente su un prato. Romina Power ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una vecchia immagine di famiglia che ritrae lei con l'oggi suo ex marito Al Bano e i loro quattro figli quando erano ancora piccoli. "L'altra famiglia del bosco ", scrive la cantante americana, ormai italiana d'adozione. E poi un lungo post sulla vicenda che da settimane attira l'attenzione, ovvero quella della famiglia nel bosco. "Finora non ho espresso la mia opinione in merito a ciò che sta subendo questa famiglia - scrive Romina -. Negli anni '60 io e Albano eravamo la famiglia nel bosco solo che facevamo anche tournée e incidevamo dischi". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

