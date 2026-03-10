Anche il capo di gabinetto deve farsi autorizzare per interventi pubblici | il caso Bartolozzi diventa un giallo

Recentemente si è tornato a parlare della necessità di autorizzare formalmente un capo di gabinetto prima di rilasciare interventi pubblici, in particolare dopo le dichiarazioni della capo di gabinetto di un ministro sulla magistratura. La questione ha attirato l’attenzione generale, con il caso specifico che ha sollevato interrogativi sulla prassi adottata e le procedure da seguire in queste situazioni.

(Adnkronos) – Un capo di gabinetto deve essere espressamente autorizzato prima di rilasciare interviste? È un tema che torna sotto i riflettori, dopo le parole sulla magistratura della capo di gabinetto di Carlo Nordio, Giusi Bartolozzi, alla tv siciliana Telecolor. Esiste un Codice di comportamento del Personale del Ministero della Giustizia che dispone una serie di previsioni di obblighi di condotta ad integrazione del Dpr 622013 (rivolto anche "ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche" come i capi di gabinetto) e del Testo unico sul pubblico impiego (Tupi), che all'art. 54...