Caso Almasri chiuse le indagini su Bartolozzi | Nordio e il centrodestra difendono la capo di gabinetto E attaccano la Procura

Le indagini sulla vicenda Almasri si sono concluse con la notifica dell’avviso di chiusura al capo di gabinetto del ministero della Giustizia. La procura di Roma ha comunicato la fine delle verifiche senza specificare eventuali dettagli sulle accuse o sui procedimenti in corso. La notizia ha suscitato reazioni da parte delle autorità politiche, che hanno difeso la figura coinvolta, mentre altre parti hanno criticato l’operato della procura.

La procura di Roma ha notificato l’avviso ieri di conclusione delle indagini al capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, nell’ambito dell’inchiesta sul caso Almasri. La magistrata è indagata per false informazioni al pubblico ministero. Il procedimento è coordinato dal procuratore capo, Francesco Lo Voi, e dai sostituti Giulia Guccione e Barbara Trotta. L’iscrizione nel registro degli indagati del capo di gabinetto di via Arenula era stato formalizzato il 12 agosto scorso, dopo l’invio degli atti da parte del Tribunale di ministri, che aveva ravvisato per Bartolozzi il reato di false comunicazioni a pm. L’alto dirigente era stata ascoltata sul caso Almasri e proprio per le dichiarazioni è stata indagata per il reato previsto all’art. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Caso Almasri, chiuse indagini su capo gabinetto Bartolozzi indagata per false informazioni a pm, Nordio le rinnova fiduciaLa Procura di Roma ha notificato l'avviso di chiusura indagini a carico di Giusi Bartolozzi, capo gabinetto del Ministero di Giustizia.

Almasri, chiuse le indagini per la capo di gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi. Il ministro: "Tempistica sospetta""Mi è stato appena notificato, per il tramite del mio legale, l'avviso di conclusioni delle indagini preliminari da parte della Procura di Roma.

