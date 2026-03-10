L' ad di Anas Gemme | Necessario un Piano Marshall per strade più sicure e resilienti

L'amministratore delegato di Anas ha dichiarato che l'azienda deve affrontare ingenti costi per migliorare la sicurezza, la resilienza e l'accessibilità delle strade. Ha inoltre sostenuto che è necessario un intervento di vasta portata, paragonabile a un

“Anas come tutte le altre National Road Authority deve affrontare costi ingenti per garantire sicurezza, resilienza e accessibilità”. Lo ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Anas (Gruppo Fs), Claudio Andrea Gemme, nel corso del XVII Congresso Mondiale dei servizi invernali, della resilienza stradale e della decarbonizzazione di PIARC World Road Association. “Colgo l’occasione in questo congresso – prosegue il numero uno di Anas – per condividere con tutti voi l’auspicio che la Commissione Europea assicuri anche alle strade adeguati finanziamenti per renderle conformi alla sempre più esigenti e sfidanti direttive europee”. Il congresso, in corso a Chambéry fino al 13 marzo, è il più importante appuntamento internazionale per la comunità tecnica e scientifica che si occupa della gestione delle strade. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

