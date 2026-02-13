Niscemi dopo la frana | Anas progetta strade più sicure su fondi regionali e nazionali Interventi su SP 82 e 35

A Niscemi, dopo la frana che ha compromesso le strade, l’Anas avvia nuovi progetti di sicurezza grazie a fondi regionali e nazionali. La Regione Siciliana ha deciso di affidare all’azienda la progettazione e i lavori di riparazione delle strade provinciali 82 e 35, che sono state gravemente danneggiate a causa del movimento di terra di gennaio. Un intervento concreto per ripristinare la viabilità e prevenire ulteriori problemi.

Niscemi riparte dopo la frana: Anas interviene sulle strade provinciali. La Regione Siciliana ha affidato ad Anas la progettazione e l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali 82 e 35 di Niscemi, gravemente danneggiate dalla frana di gennaio. L'intervento, sollecitato dal presidente Renato Schifani, mira a ripristinare i collegamenti vitali per la città e a garantire una maggiore sicurezza per i suoi abitanti, offrendo anche una potenziale via di fuga in caso di nuove emergenze. L'emergenza e l'isolamento di Niscemi. La frana che ha colpito Niscemi all'inizio di gennaio ha isolato parzialmente la città, rendendo percorribile solo una delle principali vie di accesso.