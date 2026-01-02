Parte a Napoli la rilevazione delle persone senza dimora | si cercano volontari

Inizia a Napoli la Rilevazione Nazionale delle Persone Senza Dimora, prevista per il 26, 28 e 29 gennaio 2026. L'iniziativa coinvolgerà 14 città italiane, con l’obiettivo di raccogliere dati aggiornati sulla condizione delle persone senza dimora nel paese. Per questa importante attività, sono richiesti volontari disponibili a collaborare.

Il 26, 28 e 29 gennaio 2026, in 14 grandi città italiane, si terrà la Rilevazione Nazionale delle Persone Senza Dimora, promossa da ISTAT e condotta da fio.PSD. La rilevazione è un progetto del Censimento ISTAT che ha l’obiettivo di contare le persone senza dimora e raccogliere informazioni utili. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

