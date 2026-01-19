Nba Europe una storia simile alla Superlega? Per ora non c’è niente ma i Paesi arabi si stanno muovendo

NBA Europe sta sviluppando progetti per espandere la presenza nel continente, con Londra scelta come punto di riferimento. Le recenti partite a Berlino e alla O2 Arena hanno evidenziato l’interesse e il potenziale di questa iniziativa, che mira a rafforzare il basket in Europa. Al momento, non ci sono conferme di un parallelo con la Superlega, ma i Paesi arabi stanno comunque valutando mosse simili nel settore sportivo.

La Nba accelera sul progetto europeo e sceglie Londra come vetrina del futuro. Le due partite sold out tra Berlino e la O2 Arena hanno mostrato il potenziale di un’idea che punta a ridisegnare il basket nel Vecchio Continente. Tra entusiasmo britannico e scetticismo delle grandi potenze storiche, Nba Europe prende forma sullo sfondo di interessi globali e capitali sovrani. Il 2027 non è più solo un’ipotesi. Ne scrive il Times. La data di avvio nell’autunno 2027 viene ancora definita “realizzabile” nonostante una cronica mancanza di informazioni rese pubbliche. La lega dovrebbe comprendere circa 16 squadre, 12 con licenza permanente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Nel basket ha vinto la Superlega: il Real Madrid sta per firmare con Nba Europe (sarà scissione?)Il basket europeo si trova in una fase di grande cambiamento, con il Real Madrid al centro di questa evoluzione.

