Ultim’ora Napoli si sblocca il mercato? La Lega Serie A si sta muovendo i dettagli

Ultim’ora Napoli: si apre uno spiraglio nel mercato. La Lega Serie A sta muovendo i primi passi e il Napoli, attualmente in equilibrio tra entrate e uscite, potrebbe presto intervenire con nuovi acquisti. La situazione è in evoluzione, e gli aggiornamenti sui dettagli delle operazioni saranno fondamentali per capire le prossime mosse della squadra partenopea.

Il Napoli in questo momento sta operando a saldo zero, ovvero effettuando operazioni in entrata solo a fronte di uscite perfettamente compensative. Tutto questo a causa del mancato rispetto del limite dello 0,8 dell’indicatore del costo del lavoro allargato. Il Napoli ha sempre giudicato paradossale il blocco imposto dalla normativa, disponendo di consistenti riserve di liquidità (pari a 174 milioni al 30 giugno 2025) accumulate negli anni grazie a bilanci in utile. Questa situazione potrebbe però mutare nelle prossime ore. Napoli, novità sul blocco di mercato: oggi il consiglio federale straordinario. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Ultim’ora Napoli, si sblocca il mercato? La Lega Serie A si sta muovendo, i dettagli Ultim’ora Napoli, si sbloccano le cessioni? C’è l’annuncio di mercatoIl mercato del Napoli si appresta a vivere un momento chiave, con possibili sviluppi nelle operazioni di cessione nelle prossime ore. Leggi anche: Spid a pagamento, Poste rassicura: “Per adesso rimane gratuito, ma il mercato si sta muovendo in direzione diversa” Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. CLAMOROSO! NAPOLI SCATENATO SUL MERCATO: TUTTI I DETTAGLI! ULTIM'ORA NAPOLI - È fatta, ha iniziato il trasloco. Dopo la partita di ieri in Champions League, questa mattina il calciatore ha iniziato le pratiche per lasciare la sua abitazione di Napoli e trasferirsi nel nuovo club. Con Conte il rapporto è chiuso, un addio a - facebook.com facebook ULTIM'ORA MERCATO #Napoli, nuovi contatti con l' #AlHilal per #MarcosLeonardo: l'attaccante può arrivare anche senza lo scambio con #Lucca #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.