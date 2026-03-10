Ambasciata Usa a Beirut ai connazionali | Lasciate il Libano o trovate un rifugio

L'ambasciata degli Stati Uniti a Beirut ha invitato i cittadini americani presenti in Libano a lasciare il paese o a trovare un rifugio sicuro. La comunicazione è stata diffusa attraverso un avviso ufficiale rivolto ai connazionali, che viene interpretato come un invito a prendere precauzioni in vista di possibili sviluppi. La richiesta si rivolge a chi non ha ancora programmato di lasciare il territorio libanese.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. I Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno annunciato di aver attaccato una base statunitense nel Kurdistan iracheno. Dopo settimane di gelo, sull'asse Washington-Mosca si riallacciano i contatti tra il presidente americano Donald Trump e lo zar Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Today.it

