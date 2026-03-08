Andrea Bordin? security manager all?Ambasciata europea in Libano | In fuga verso Beirut 500mila sfollati la notte sento i razzi e chiudo gli occhi

Andrea Bordin, security manager presso l’Ambasciata europea in Libano, ha descritto la situazione nel paese, parlando di circa 500mila sfollati in fuga verso Beirut. Ha raccontato di sentire i razzi partire di notte, e di trovarsi in balia della paura, chiudendo gli occhi e stringendo il cuscino mentre la sua gatta si rifugia sotto le coperte.

PADOVA - «Sarei un bugiardo se dicessi di non avere paura. La notte quando sento i razzi che partono dal mare chiudo gli occhi, stringo il cuscino e tengo la gatta sotto le coperte. In guerra è un attimo che arrivi la fine». Andrea Bordin, 55enne padovano, è international security manager all’Ambasciata europea di Beirut, dove da civile è responsabile della sicurezza fisica, dall’analisi geopolitica all’organizzazione delle scorte, per finire con la dislocazione dei bodyguard e il monitoraggio del territorio per tutelare le missioni dei diplomatici. Vive a Beirut da 8 anni, dove nel 2020 ha vissuto la devastante esplosione del porto, e poi la rivoluzione, il periodo Covid, i bombardamenti dell’ottobre scorso e adesso sta assistendo agli attacchi israeliani. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

