La Cina ha invitato i cittadini presenti in Iran a lasciare immediatamente il paese, mentre gli Stati Uniti hanno ordinato l’evacuazione del personale non essenziale dall’ambasciata in Israele. Nel frattempo, aumentano le preoccupazioni di un possibile attacco militare degli Stati Uniti all’Iran, secondo fonti ufficiali. Le tensioni tra le nazioni interessate si intensificano in un clima di crescente incertezza.

Crescono i timori di un imminente attacco degli Stati Uniti all’ Iran. Il Dipartimento di Stato, riferisce il New York Times, ha autorizzato il personale non essenziale della propria ambasciata a Gerusalemme a lasciare Israele, nel timore che una eventuale risposta di Teheran possa essere rivolta verso lo Stato ebraico. In una e-mail inviata venerdì mattina ai dipendenti della sede diplomatica, il rappresentante diplomatico Mike Huckabee li ha avvertiti che se volevano lasciare Israele, “avrebbero dovuto farlo OGGI”. “Il 27 febbraio 2026, il Dipartimento di Stato ha autorizzato la partenza del personale governativo statunitense non impegnato in situazioni di emergenza e dei familiari del personale governativo statunitense dalla Missione in Israele a causa di rischi per la sicurezza”, si legge in un post dell’ambasciata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, la Cina ai concittadini: “Lasciate subito il paese”. Usa: “Via il personale non essenziale dall’ambasciata in Israele

Usa ai cittadini americani in Venezuela: “Lasciate subito il Paese”(Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno esortato i propri cittadini a lasciare immediatamente il Venezuela, dopo che è stata diffusa la notizia che...

Iran, la Farnesina ai 600 italiani: "Lasciate il Paese"La Farnesina conferma e rinnova con forza l'invito ai cittadini italiani in Iran a lasciare il paese.

