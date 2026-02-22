Lavori alla rete idrica divieto di sosta in via San Vito e piazza Diodoro Siculo

Un intervento sulla rete idrica ha portato al divieto di sosta in via San Vito e piazza Diodoro Siculo. La deviazione delle tubature richiede l’occupazione temporanea dello spazio stradale, rendendo necessario vietare il parcheggio con rimozione forzata. La misura entra in vigore domani e riguarda entrambi i lati delle strade interessate. Le autorità locali hanno comunicato che i lavori dureranno tutta la giornata. I residenti e i commercianti devono organizzarsi di conseguenza.

Domani scatterà ad Agrigento il divieto di parcheggio con rimozione ambo i lati in via San Vito, piazza Diodoro Siculo e via Diodoro Siculo. Il provvedimento, valido dalle ore 7 e fino a cessato bisogno, è stato disposto dal Comune per consentire i lavori di ristrutturazione e automazione della rete idrica cittadina. L’ordinanza, firmata dal dirigente del settore Lavori pubblici Alberto Avenia, accoglie la richiesta del consorzio stabile Della, incaricato dell’intervento. La misura è stata adottata per garantire la sicurezza pubblica e permettere l’esecuzione delle opere senza intralci alla circolazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

