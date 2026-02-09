Amalfi al via il Gran Carnevale | tre giorni di spettacoli e maschere

Da salernotoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziato il Gran Carnevale ad Amalfi. Per tre giorni, la città si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, con spettacoli, maschere e tradizioni che animano le strade. La gente si riunisce per divertirsi e riscoprire le usanze del carnevale, tra coreografie e momenti di allegria.

Ad Amalfi torna il Gran Carnevale Amalfitano, rassegna dedicata all’intrattenimento diffuso, al teatro urbano e alle tradizioni in maschera. La manifestazione si terrà da domenica 15 a martedì 17 febbraio, coinvolgendo diversi luoghi della città come Piazza Duomo, Piazza della Bussola e l’Antico.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Amalfi Carnevale

Gran Carnevale di Ancona, ultimi giorni per iscriversi al concorso per le maschere più belle

Si avvicina il Carnevale di Ancona e si avvicinano anche le scadenze per partecipare al concorso delle maschere più belle.

Carnevale in piazza a Monselice: due giorni di festa tra spettacoli, maschere e attività per tutta la famiglia

A Monselice il Carnevale prende vita con due giorni di festa.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Amalfi Carnevale

Argomenti discussi: Fondo regionale di contrasto all’emergenza abitativa: come presentare istanze al Comune di Amalfi; Frana a Fuenti: nuovi orari Sita Sud tra Amalfi e Salerno; News: Costa d'Amalfi-Pro Sangiorgese 3-0. I costieri si rialzano subito, prima amara per Prisco; Gara folle del Costa D'Amalfi: Positano cala il poker.

amalfi al via ilMagia in Campania, inizia il Carnevale di Amalfi: 3 giorni di festa nel gioiello della CostieraDa domenica 15 a martedì 17 febbraio 2026 prende il via il Carnevale di Amalfi, la grande festa che animerà l’Antica Repubblica Marinara, tra spettacoli e iniziative nel cuore del gioiello della Costi ... msn.com

Il ristorante storico di Amalfi che stregò Salvatore Quasimodo con un soufflé al limoneNel cuore della splendida Amalfi a pochi passi dal Duomo, tra il blu del Tirreno e le pareti scoscese della Costiera, in una delle antiche stradine che raccontano secoli di storia marinara, si trova ... gamberorosso.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.