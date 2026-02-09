Amalfi al via il Gran Carnevale | tre giorni di spettacoli e maschere

È iniziato il Gran Carnevale ad Amalfi. Per tre giorni, la città si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, con spettacoli, maschere e tradizioni che animano le strade. La gente si riunisce per divertirsi e riscoprire le usanze del carnevale, tra coreografie e momenti di allegria.

Ad Amalfi torna il Gran Carnevale Amalfitano, rassegna dedicata all'intrattenimento diffuso, al teatro urbano e alle tradizioni in maschera. La manifestazione si terrà da domenica 15 a martedì 17 febbraio, coinvolgendo diversi luoghi della città come Piazza Duomo, Piazza della Bussola e l'Antico.

