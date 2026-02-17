78enne incastrato per un' intera notte nella vegetazione a Genova stava cercando erbe selvatiche

Un uomo di 78 anni è rimasto intrappolato tra gli alberi e le piante di un bosco a Genova, dove si era inoltrato per raccogliere erbe selvatiche. La sua sparizione è stata scoperta solo al mattino, quando un passante ha notato i suoi vestiti abbandonati tra la vegetazione e ha chiamato i soccorsi. Gli operatori sono arrivati in tempo per trovare l’anziano ancora vivo, dopo aver trascorso una notte all’aperto.

È stato tratto in salvo un uomo di 78 anni che aveva trascorso una notte nei boschi di Genova, dopo essere rimasto bloccato nella vegetazione. L'intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un cittadino che ha udito richieste di aiuto provenire da una zona boschiva. L'anziano, che si era recato in cerca di erbe selvatiche, è stato soccorso e trasportato in ospedale per accertamenti. La segnalazione e l'avvio delle ricerche Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'episodio si è verificato nella serata di ieri in via Rollino, a Genova. Un cittadino, mentre si trovava a bordo strada, ha attirato l'attenzione degli agenti delle volanti dei Commissariati di Cornigliano e Sestri Ponente.