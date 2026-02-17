Mesagne riscopre le erbe selvatiche | un evento per valorizzare la cultura locale e la fratellanza comunitaria

Domenica 22 febbraio, Mesagne ha organizzato un evento dedicato alla riscoperta delle erbe selvatiche, attirando molti appassionati e curiosi. La manifestazione nasce dall’esigenza di recuperare le tradizioni agricole che rischiavano di scomparire, coinvolgendo la comunità in attività pratiche e dimostrative. I partecipanti hanno potuto raccogliere e conoscere le erbe spontanee, imparando come utilizzarle in cucina e in medicina naturale. Questo appuntamento ha trasformato il centro storico in un grande laboratorio all’aperto, dove si sono condivise storie e tecniche antiche.

Mesagne Riscopre le Antiche Tradizioni: Un Viaggio tra Erbe Selvatiche e il Valore della Comunità. Domenica 22 febbraio, Mesagne (Brindisi) si trasforma in un laboratorio a cielo aperto per riscoprire un patrimonio dimenticato: quello delle erbe selvatiche e delle antiche pratiche agricole. L'iniziativa, promossa dall'associazione Mesagne Free, offre un'immersione nella natura e nella cultura locale, con un sul concetto di "Misculanza" come metafora di fratellanza e collaborazione. Un Ritorno alle Radici: L'Evento agli Orti Urbani. L'appuntamento è fissato per le ore 09:00 presso gli Orti Urbani di via Piemonte.